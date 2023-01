Dove vedere Bologna-Cremonese in tv

I numeri di Bologna e Cremonese

Il Bologna è rimasto imbattuto in tutte le ultime sei sfide contro la Cremonese tra Serie A, B e Coppa Italia: due successi (entrambi nella coppa nazionale) e quattro pareggi (tutti in cadetteria); la più recente sfida nel parziale è un 2-2 del 6 maggio 2006 in Serie B (gol di Carparelli e Dedic per i grigiorossi, doppietta di Marazzina per i rossoblù). L’ultima stagione di Serie A in cui si sono incrociate Cremonese e Bologna risale al 1989/90, in cui grigiorossi sono rimasti imbattuti grazie a un pareggio nel girone d’andata (1-1) e un successo al ritorno (2-1). L’ultimo successo esterno della Cremonese tra Serie A, Serie B e Coppa Italia contro il Bologna risale al 12 aprile 1987, un 2-0 nel campionato cadetto; da allora sono arrivati due successi rossoblù e tre pareggi. Bologna (10) e Cremonese (11) sono le due squadre che hanno subito più reti su palla inattiva in questo campionato; in particolare, entrambe hanno incassato esattamente quattro gol su calcio di rigore nel torneo in corso, nessuna formazione ne conta di più