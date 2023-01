Dove vedere Inter-Empoli in tv

Il posticipo del lunedì sera della diciannovesima giornata si gioca oggi, lunedì 23 gennaio. Inter-Empoli, da seguire in diretta alle ore 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

I numeri di Inter e Empoli

Sono 28 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 22 le vittorie dell'Inter, tre i pareggi ed altrettante le partite vinte dei toscani. L’Inter ha vinto tutte le ultime nove gare di Serie A contro l’Empoli, con un punteggio aggregato di 20-7; in generale, l’ultimo successo della formazione toscana contro i nerazzurri risale al 30 aprile 2006, 1-0 con un’autorete di Marco Materazzi. L’Empoli è però rimasto imbattuto in tre degli ultimi cinque precedenti di Serie A contro l’Inter giocati a gennaio, grazie a un successo per 1-0 nel 2004 e due pareggi, rispettivamente nel 1998 e nel 2015. Solo l’Atalanta (otto) ha segnato più gol da fuori area di Inter e Empoli in questa stagione di Serie A (entrambe cinque). Lautaro Martínez (nove reti in questo campionato) potrebbe diventare solo il terzo giocatore straniero nella storia dell’Inter ad andare in doppia cifra di gol in almeno quattro stagioni diverse in Serie A, dopo Stefano Nyers e Mauro Icardi (entrambi cinque).