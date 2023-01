“Sono passati 20 anni e sembra ieri” : inizia così una lettera pubblicata sul sito della Juventus per celebrare il ventesimo anniversario dalla morte di Gianni Agnelli : “Il 24 gennaio 2003 ci lasciava Gianni Agnelli -si legge nella lettera- e la sua storia immediatamente diventava leggenda . La leggenda di uno dei più grandi imprenditori che l’Italia abbia mai conosciuto, l’epopea di una delle personalità più poliedriche, affascinanti e rappresentative di un’intera nazione. Per noi, però, l’Avvocato era – e sarà per sempre – qualche cosa di più, nei fatti e nei modi. Gianni Agnelli è stato un grande Presidente, una guida, un faro, un esempio di stile, un’idea di amore sempre rinnovato per la sua Juve. Agnelli amava le sorprese: al telefono, con giocatori e allenatori, al campo, quando si presentava quasi sempre senza preavviso. E anche le sue frasi, i suoi commenti, sempre intelligenti, arguti e freschi erano sempre qualcosa di nuovo, su cui sorridere, e molto spesso riflettere. Sono passati 20 anni, ma l’Avvocato ci manca ogni giorno".

Il ricordo dell'Avvocato anche su Twitter

Sul sito della Juventus ecco una selezione di fotografie di Agnelli e delle sue celebri frasi. "Con il suo amore verso la Juventus, Gianni Agnelli è stato un punto di riferimento -spiega la Juventus sul web- Un filo bianconero ha legato la sua esistenza. E tantissime sue frasi ancora oggi orientano i tifosi della Signora mostrando di cosa sia fatta la juventinità". E così via a una collezione di sue frasi rimaste nella storia della squadra. Eccone alcune: "Ho dato a Del Piero il soprannome Pinturicchio: per l'estetica, per il modo di giocare. I suoi gol sono sempre eccellenti"; "Platini rimarrà unico e inimitabile"; "Amo il calcio, forse lo amo troppo, a tal punto da mettere in secondo ordine le alternative domenicali. sì, amo molto questo sport che non ha rivali"; "Prima della partita, sono sempre nervoso. Dopo, quasi sempre soddisfatto". "Mi emoziono perfino quando leggo in qualche titolo di giornale la lettera J. Penso subito alla Juve". Una pagina, quella con le frasi dell'Avvocato, a cui la Juventus rimanda anche dal suo profilo Twitter, con un post in cui ripropone alcune foto e di nuovo altre sue frasi indimenticabili: "Per noi la maglia conta più dei nomi" oppure "La passione non cambia e non invecchia: questo è sicuro"; e ancora "Nei momenti difficili di una partita, nel mio subconscio c’è sempre qualcosa che scatta, ed è quella capacità di non arrendersi mai. E questo è il motivo per cui la Juventus vince anche quando non te lo aspetti".