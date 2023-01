Dopo la pesante sconfitta contro la Lazio, l'allenatore rossonero commenta il momento molto delicato della sua squadra, arrivata da 5 partite senza vittorie e con 12 gol subiti: "Sono tante le cose che non funzionano. In due settimane e mezzo non ci sono state buone prestazioni né risultati positivi. Scudetto? Ora serve solo lavorare"

"Sono qui a parlare perché devo, perché servirebbe solo stare zitti e ripartire immediatamente a lavorare, e lavorare sicuramente meglio" - lo dice Stefano Pioli, dopo il ko dell'Olimpico contro la Lazio. E' il quinto insuccesso di fila tra tutte le competizioni, il secondo consecutivo dopo il 3-0 in Supercoppa contro l'Inter. "Dobbiamo tornare velocemente a Milanello a lavorare - ribadisce Pioli a DAZN -, non stiamo mettendo in campo delle prestazioni alle nostre possibilità. In questo momento sono tante le cose che non funzionano, dal punto di vista tattico a quello mentale".