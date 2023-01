Prosegue il percorso di recupero dello svedese, tornato ad allenarsi a Milanello con la palla. Zlatan ha postato su Instagram un video in cui si porta avanti il pallone davanti alla porta, con la musica di Ennio Morricone in sottofondo e un'espressione del viso divertita e soddisfatta. Resta però al momento difficile prevedere con precisione quando l’attaccante rientrerà in campo: l’obiettivo dichiarato è essere a disposizione per l’andata di Champions contro il Tottenham del 14 febbraio