Serie A

Tra recuperi e indisponibilità ci sono un bel po' di news in vista della prima giornata di ritorno. Inzaghi è senza gli squalificati Skriniar e Barella, mentre Pioli perde Tomori anche per il derby. Atalanta un mese senza Palomino, Udinese senza Deulofeu. Immobile migliora e prova a essere disponibile per Lazio-Fiorentina. Gli squalificati e gli infortunati in A, squadra per squadra