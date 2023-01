Il presidente del Milan ha parlato arrivando alla Camera dei deputati dove si è tenuta la presentazione di un libro sulla squadra rossonera: "Incassiamo 40 milioni per lo stadio, non possiamo competere a livello internazionale. Perciò vogliamo assolutamente quello nuovo". Poi parole rassicuranti sul portiere francese e una considerazione su Zaniolo: "È un buon giocatore"

"Il Milan incassa 40 milioni per lo stadio. Come facciamo a livello internazionale a competere con entrate così basse? Perciò vogliamo assolutamente il nuovo stadio" . Queste le parole del presidente del Milan, Paolo Scaroni, alla presentazione di un libro sul Milan che si è tenuta alla Sala Moro della Camera dei Deputati. Lo stesso Scaroni rivela: "Stiamo portando avanti in parallelo tre progetti" a partire dal rifacimento di San Siro. " Uno è quello di Sesto San Giovanni, un altro non lo dico, è una carta coperta. Se non sarà San Siro il Milan se lo farà da solo . Non molliamo il colpo, io vi assicuro che il Milan avrà il nuovo stadio. Il primo che si sblocca ci butteremo a pesce", ha affermato.

"Momento Milan? Bene non benissimo…"

Sul momento del Milan, reduce dal 4-0 dell’Olimpico contro la Lazio dopo il ko nel derby di Supercoppa: "Bene non benissimo. Ricordatevi che siamo secondi. Stiamo giocando male, ma siamo lì in classifica. Mi ricordo ancora Atalanta-Milan 5-0. Quattro è meglio di cinque...", ha spiegato riferendosi alla sconfitta contro la Lazior. "Genereremo 60 milioni di cassa, siamo messi bene. Il brand continua a crescere e siamo il club italiano più famoso nel mondo", ha aggiunto. Poi sugli altri introiti: "Ci pagano poco per le sponsorizzazioni perché il campionato è considerato di serie B"

"Maignan torna col Tottenham, Zaniolo buon giocatore"

Infine, il presidente del Milan ha voluto rassicurare i tifosi in vista del match di Champions del prossimo 14 febbraio contro il Tottenham: "Ho una buona notizia - ha detto ai parlamentari presenti -, il portiere Maignan torna per la Champions League". Poi su Zaniolo, in questi giorni al centro delle voci di mercato in casa Milan: "È un buon giocatore".