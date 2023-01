Assist di Pogba e gol di Vlahovic: arrivano buone notizie dal test che i bianconeri hanno sostenuto oggi pomeriggio (della prima squadra erano presenti anche Cuadrado e De Sciglio) contro la Next Gen. Le prime indicazioni sulle condizioni dei giocatori sono positive, ma si aspettano le prossime ore per le ulteriori valutazioni. Ad oggi c'è ottimismo per una loro convocazione contro il Monza

JUVE, LA PROCURA FIGC CHIEDE TEMPO