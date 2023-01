Il Bologna si muove sul mercato per regalare a Thiago Motta un rinforzo per la seconda parte di stagione. Il club rossoblù sta cercando un terzino sinistro e, dopo aver valutato diversi nomi, nelle ultime ore si è soffermato soprattutto su due profili . Il primo è quello di Tommaso Augello , classe '94 della Sampdoria che conosce bene la Serie A. Il secondo, a sorpresa, è quello di Kai Wagner , tedesco classe '97 che attualmente gioca con i Philadelphia Union , in MLS.

Augello, nodo formula. Wagner il nome a sorpresa?

Per quanto riguarda Augello, che in questa stagione con il club blucerchiato ha totalizzato 21 presenze tra campionato e Coppa Italia segnando anche 1 gol e servendo 3 assist, la problematica è legata alla formula dell'eventuale trasferimento. Il Bologna vorrebbe prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, mentre la Samp blucerchiato vorrebbe cederlo solo a titolo definitivo. Wagner, invece, è stato proposto e potrebbe essere il nome caldo delle ultime ore di mercato: 107 presenze in totale con 3 gol e 20 assist in MLS e con un passato nelle giovanili dello Schalke 04, potrebbe essere la pedina a sorpresa per il club rossoblù.