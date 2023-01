Juventus in vendita? La risposta arriva direttamente da John Elkann, amministratore delegato e numero uno di Exor, la holding di cui fa parte il club bianconero. In un' intervista a 'Les Echos', Elkann ha ribadito l'intenzione di non cedere non avere intenzione di rinunciare a una delle "passioni forti del nonno. È un legame forte che ha resistito a varie crisi durante la sua esistenza". La famiglia Agnelli festeggerà quest'anno i cento anni di proprietà della Juve.