I nerazzurri si confermano imbattuti a gennaio, superano 2-0 la Sampdoria e restano ai piani alti della Serie A. Soddisfatto Gasperini: "Partita aperta fino alla fine, è servita tutta la nostra qualità". Sulla ripartenza della Dea: "A La Spezia la svolta, prima non c'era questo fuoco". E sull'obiettivo Champions: "Ho detto che sicuramente non siamo da scudetto. Se servirà la volata, la faremo". Il protagonista Lookman: "Impatto super? È una sorpresa per voi, non per me" ATALANTA-SAMPDORIA 2-0, GOL E HIGHLIGHTS Condividi

Non si ferma la corsa della lanciatissima Atalanta, imbattuta a gennaio a suon di numeri e gol. Sei le gare utili di fila tra campionato e Coppa Italia dopo il 2-0 alla Sampdoria, 22 reti segnate e terzo posto provvisorio in classifica aspettando le altre big in campo domenica. Non può che essere soddisfatto l'allenatore dei nerazzurri, Gian Piero Gasperini, che ha parlato a Sky Sport: "Queste sembrano partite facili, invece non lo sono per niente. La Sampdoria difende bene, abbiamo corso rischi all’inizio. Abbiamo dovuto giocare con buona qualità, anche sul 2-0 e fino alla fine. La partita è stata aperta fino al minuto 90. L'abbraccio con Stankovic? All'Inter con me ha avuto qualche acciacco, speravo di ripartire con lui e qualche altro big ma erano tutti infortunati. Lì non ho avuto uomini contro, forse il modulo… In quel momento la difesa a tre all'Inter era un’eresia". Applausi per il solito Lookman: "Gran gol stasera, ci sta dando tantissimo. Un giocatore così per i gol e l’apporto alla squadra è davvero importante”. E su Boga: "Gli ho detto che deve entrare di più in area. Ha le potenzialità per attaccare meglio ed essere decisivo. Gli serve qualche gol in più".

"Champions? Non serve darsi obiettivi ora" approfondimento Gli highlights di Atalanta-Sampdoria 2-0 Un'Atalanta in grande fiducia dalla ripartenza del campionato secondo Gasperini: "È un campionato un po’ strano visto il Mondiale. A novembre si guardava poco alla classifica, ma quando siamo ripartiti ci siamo accorti che non eravamo messi male affatto. Abbiamo iniziato a mettere garra in più, si è visto nelle ultime partite anche come attenzione. Quando inizi a segnare come stiamo facendo, questo ti dà maggiore spinta. Prendete contro la Juve, è stato un match importante come lo sarà con l’Inter in Coppa. Ci serve per capire quanto siamo competitivi contro questo tipo di squadre". Una svolta iniziata a La Spezia, quando all’intervallo la Dea era sotto 2-0: "Era stato positivo recuperare quella partita, quindi è stata una svolta in questo senso. In precedenza non c’era quel fuoco per arrivare fino al 95', come se fossimo rassegnati al risultato. Ma quella partita era stata meglio di tante altre". E sull’obiettivo Champions emerso nella conferenza stampa pre-partita: "Qualcuno mi ha chiesto quale fosse il risultato massimo dell’Atalanta. Io ho risposto: 'Sicuramente non lo scudetto'. Non serve a niente farsi queste domande: dobbiamo giocare come stasera e crescere. È appena iniziato il girone di ritorno, gli altri anni eravamo più avanti… Se servirà la volata, la faremo".

Lookman: "Ero certo di questo impatto, voi no..." approfondimento La classifica marcatori della Serie A Non si ferma più Ademola Lookman, già a quota 12 gol alla prima stagione in Serie A. Maglia regalata ad un bimbo e grande soddisfazione anche per il 25enne nigeriano: "Sono felice per tutti, tre punti importanti col mio gol e continuiamo a lavorare duramente. Pensiamo partita per partita, martedì c’è l’Inter in Coppa Italia". Un impatto straordinario in Italia per lui: "Mi aspettavo di diventare così importante in poco tempo? Sicuramente, ero sicuro. Forse è una sorpresa per voi ma non per me. Sono qui per diventare protagonista. Non segnavo così in Inghilterra e in Germania? Sono state circostanze differenti, ora sono maturato ed è una situazione diversa. Voglio andare avanti così".