L'allenatore bianconero sui recuperi: "Vlahovic e Pogba sono a disposizione, Chiesa no per un affaticamento, ma con la Lazio tornerà. Out anche Bonucci e Cuadrado. McKennie? Credo che la società abbia già trovato accordo per la cessione con l'altro club (il Leeds, ndr), quindi non giocherà". Sul -15: "Dobbiamo restare concentrati solo sul campo, indipendentemente dalle problematiche esterne, a quello ci pensa la società"

Vlahovic e Pogba come stanno? Gli altri infortunati?

"Vlahovic e Pogba saranno a disposizione, Chiesa no perché ha un affaticamento al flessore della gamba operata, ma è normale dopo l'infortunio lungo che ha patito. Con la Lazio giovedì (in Coppa Italia, ndr) tornerà. Cuadrado ha un problema al nervo sciatico, ha fastidio, ma con Lazio dovrebbe già esserci anche lui. Bonucci è in ritardo di condizione, ci vuole tempo".

Come ha visto Vlahovic e Pogba?

"Stanno bene, hanno fatto dei buoni allenamenti e un buon test. Vlahovic di condizione sta un po' meglio di Pogba. Minutaggio? Quando un giocatore è convocato è disponibile per giocare, anche se avranno circa trenta minuti nella gambe"

McKennie giocherà?

"Non ci sarà, è al centro delle voci di mercato. Credo che la società abbia già trovato accordo per la cessione (al Leeds, ndr) con l'altro club. Non so se andrà in porto ma è un giocatore sul mercato, quindi non mi sembra giusto farlo giocare".

Come gestirà la situazione sulla fascia destra senza McKennie?

"Non ci saranno rinforzi sul mercato. A destra, senza McKennie, abbiamo Cuadrado, De Sciglio e Soulé. Eventualmente possiamo anche cambiare assetto".