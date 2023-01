L'allenatore giallorosso elogia la prestazione dei suoi nonostante il ko al Maradona: "Siamo la squadra che ha fatto soffrire di più il Napoli. Oggi si è visto che loro hanno la stella del campione, quella che si illumina quando è l'anno giusto: io la conosco bene perché ho vinto 8 campionati". Poi un'altra stoccata a Zaniolo: "Se non stai bene in famiglia devi trovare una soluzione"

Condividi

“Usciamo perdenti, ma più fiduciosi di prima. Sembra un paradosso ma è la mia sensazione”. Sconfitto nel finale, beffato quando la Roma, una bella Roma, sembrava essere riuscita a fermare la corsa del Napoli, José Mourinho elogia il carattere e la prova dei suoi, alla fine del 2-1 incassato al Maradona.

“Dopo il gol di Osimhen, per qualche minuto, abbiamo sentito l’ingiustizia di quell’1-0 perché fin dal primo minuto abbiamo giocato bene, pressando altissimo e aggressivi. Siamo la squadra che ha fatto soffrire di più il Napoli, siamo sicuramente la squadra che gli ha fatto più paura, in uno stadio tremendo ma che sembrava vuoto. Il risultato è negativo ma esco da qui più fiducioso. La faccia è triste per la sconfitta ma l'anima deve essere piena”.

"Napoli? Ha la stella del campione" vedi anche Le pagelle di Napoli-Roma 2-1 “Cosa ho detto a Spalletti quando l’ho abbracciato prima della partita? L'ho ringraziato per il regalo che mi ha fatto, anche se ancora non ho avuto la possibilità di aprirlo. Oggi si è visto che il Napoli ha la stella del campione, io conosco bene questa stella perché ho vinto 8 campionati. Loro hanno avuto questa stella che si illumina oggi, e dice che è sempre di più il loro campionato”.

Poi, dopo una carezza ai suoi ragazzi (“I nostri ultimi 3 cambi sono 3 bambini che l’anno scorso giocavano in un campo di 'plastica' a Trigoria, questo è per me motivo di orgoglio”), un’altra stoccata a Zaniolo: “Voglio gente disponibile, che vuole giocare con la Roma. Quando non stai bene nella famiglia devi andare via, devi trovare una soluzione. La famiglia è per stare con gente che vuole stare”.

Gli elogi su Instagram approfondimento Abraham, problema muscolare: out al 72' col Napoli Anche sui social, Mou elogia la prestazione dei suoi, con un eloquente post in cui la sua Roma è ritratta in una foto di gruppo, tutta unita in un grande "abbraccio", piuttosto insolito dopo una sconfitta: "Che squadra, che spirito, che prestazione", scrive Mourinho su Instagram