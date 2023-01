L'allenatore del Napoli spiega il segreto del successo sulla Roma: "Questa partita l'abbiamo giocata tutti, dal magazziniere all'ultimo della panchina. Chi è subentrato la stava già giocando. Osimhen ha tutto, ma non posso non considerare l'impegno e le qualità degli altri". Sull'abbraccio con Mourinho: "Per il compleanno gli ho regalato un Pulcinella"

Un altro big-match vinto, ancora una prova di forza che permette al Napoli di allungare sulle inseguitrici. Per Spalletti, vittorie come quella sulla Roma al Maradona, hanno un solo segreto: "Queste partite le vinci se fai vedere di essere determinato a vincere dal magazziniere fino all’ultimo della panchina. Chi è entrato ha dimostrato che la partita la stava già giocando dalla panchina, era già dentro il meccanismo della partita. Vittoria fondamentale per la nostra squadra perché se non hai tutti entusiasti e vogliosi di giocare con il compagno e non solo per prenderne il posto, queste partite non le porti a casa".