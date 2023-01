L'allenatore ha commentato l'impresa dello Stadium, a partire dalla cravatta gialla portafortuna ricevuta da Galliani: "Mi ha detto che me l'avrebbe regalata in caso di vittoria - ha detto Palladino -. Sono felice per i ragazzi, credo sia una partita storica per il Monza. Obiettivi? La salvezza è il nostro scudetto"

La sua avventura a Monza era cominciata con l'1-0 alla Juventus. Quasi un girone dopo Raffaele Palladino chiude il cerchio e vince anche allo Stadium, con un 2-0 che vale il sorpasso in classifica sui bianconeri. Due successi alle prime due sfide assolute in A, un traguardo che era riuscito solo all'Inter del 1930, e l'allenatore del Monza non può che essere soddisfatto nel post partita: "Oggi è stato tutto emozionante: la partita, la prestazione, i complimenti di Allegri che è una persona fantastica anche a livello umano - ha commentato, svelando poi il retroscena sul regalo ricevuto per i tre punti: una cravatta gialla -. Prima della partita avevo fatto i complimenti a Galliani per la cravatta e lui mi aveva detto «se vinciamo oggi te la regalo» .

"Questa partita resterà nella storia del Monza"

"Sono felice per i ragazzi, meritano queste soddisfazioni - ha poi aggiunto Palladino -. Credo che questa partita resterà nella storia del Monza. Abbiamo fatto un bellissimo percorso dal mio arrivo e dalla partita dell’andata: quella è stata la gara della svolta perché ci ha dato entusiasmo e ha tracciato un percorso. Siamo arrivati fino a questo punto dove ci mancava una bella vittoria fuori casa contro una grande e oggi è stata fatta una partita perfetta. Nel primo tempo siamo stati bravi a sfruttare le occasioni e abbiamo avuto il pallino del gioco, nella ripresa ci siamo abbassati un po’ ma mi è piaciuto tutto, anche la fase difensiva. Abbiamo lavorato tutta la settimana sulle transazioni negative, perché sappiamo che la Juve ti concede un po’ di campo, si difende bassa e poi riparte con furore. A noi piace mantenere il possesso palla, il rischio era concedere ripartenze, ma i ragazzi sono tutti dentro al progetto. Vogliono stupire ogni giorno, non so dove possiamo arrivare, ma se continuiamo con questo atteggiamento possiamo fare grandi cose, senza mai snaturarci. Lunedì abbiamo uno scontro diretto per la salvezza contro la Samp, oggi festeggiamo e poi concentriamoci su quella partita".

"Il nostro scudetto è la salvezza"

"Con Dany Mota stiamo lavorando molto su questi movimenti negli ultimi metri - ha aggiunto Palladino, riferendosi in particolare alla rete del raddoppio -. In settimana ho insistito molto su questi movimenti piede perno ad allontanarsi dall’avversario, oggi ha fatto una grandissima partita. Ma tutti hanno disputato una grande gara, scegliere uno è davvero difficile. Obiettivi? Io non guardo mai la classifica in realtà, il 2023 è iniziato in modo meraviglioso e dobbiamo continuare così. Il nostro scudetto è la salvezza, una volta raggiunto poi penseremo al resto”

Mota: "Vittoria più che meritata. CR7? Mi ha aiutato tanto"

Tante le emozioni vissute anche da Dany Mota, autore del secondo gol: "Sono molto felice, ora dobbiamo continuare sulla nostra strada - ha detto l'attaccante -. Anche in Coppa avevamo fatto molto bene, peccato poi per il risultato. Noi lavoriamo sempre per i tre punti, abbiamo lavorato tanto e oggi abbiamo più che meritato questa vittoria. È un giorno speciale, mi ha fatto molto piacere tornare in questa casa, ma sono felice soprattutto per il gol e i tre punti. Cristiano Ronaldo? Mi ha aiutato tanto nei sei mesi in cui sono stato alla Juve, lo ringrazio tantissimo”.