A tre minuti e una manciata di secondi dal via è arrivato l'episodio che ha 'stappato' il monday night della 20^ giornata di Serie A tra Udinese e Verona. Recuperata la palla alta, Lazovic è andato alla conclusione dalla lunga distanza: tra lui e la porta si è frapposto Becao che ha deviato intenzionalmente il pallone di testa, ma il suo tocco ha modificato la traiettoria della sfera, fino a baciare il legno e battere l'incolpevole Silvestri per il vantaggio dell'Hellas.

È gol di Lazovic o autogol di Becao?

Dopo qualche minuto l'1-0 dei gialloblù è stato assegnato dalla Lega Serie A come autorete di Becao. Difficile stabilire se il destro di Lazovic sarebbe arrivato in porta, la deviazione del difensore brasiliano si è rivelata decisiva. Grandi festeggiamenti, ma nessun 'ritocco' nella classifica marcatori, dunque, per l'esterno del Verona, autore già di tre gol in questo 2023.