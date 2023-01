L’analisi sul momento della Juve da parte dell’argentino dopo il ko con il Monza: "E’ un periodo difficile, stiamo lavorando per fare il meglio possibile. Nel primo tempo abbiamo commesso moltissimi errori individuali. Ora dobbiamo pensare a quello che dovremo fare. Credo sia difficile restare concentrati. Abbiamo fatto tanti punti e ci ritroviamo a metà classifica o più in basso: è difficile per la testa di un calciatore. Ma allo stesso tempo penso non debbano essere scuse". GUARDA IL VIDEO