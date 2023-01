Il ‘Libro nero FP” (dove per FP si intendono le iniziali di Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus condannato a 30 mesi di inibizione dalla Corte d’Appello Figc) è uno dei documenti raccolti dalla Procura di Torino nelle perquisizioni presso gli uffici della Juventus. Si tratta di un foglio A4, un manoscritto redatto dall’attuale ds bianconero Federico Cherubini (come spiegato da lui stesso agli inquirenti) contenete una serie di appunti in vista dell’incontro in programma con Paratici per discutere del suo rinnovo di contratto.