Sono stati lunghissimi i dieci mesi lontani dal campo per Federico Chiesa. Quasi un anno trascorso a recuperare dall' infortunio per una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. "Il mio obiettivo è giocare con continuità ed esserci ad ogni partita. Tornare in forma e avere i 90 minuti nelle gambe”.

Federico Chiesa, è pronto per ritornare in campo contro la Lazio in Coppa Italia, dopo il lungo infortunio e le ultime brevi apparizioni in campionato. L'attaccante juventino vuole ritrovare presto i 90 minuti nelle gambe

Quale è stata la cosa e il momento più difficile in questo anno?

"La situazione più difficile è stata quando mi hanno confermato che mi ero rotto il crociato. E’ stata la botta più grande che ho ricevuto lo scorso anno. Il resto è stato superare gli obiettivi giornalieri, superare il dolore e tornare bene e in fretta. Penso sia stato quello il momento più difficile. Il rientro in campo è andato per le lunghe però può capitare come mi hanno detto i dottori. E’ capitato a me. Al posto di 6 ci ho messo 10 mesi. Però vedevo il traguardo, cosa che non vedevo all’inizio".