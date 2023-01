Wijnaldum in gruppo: gli indisponibili per la 21^

Buone notizie dall'infermeria per Mourinho: Wijnaldum è infatti tornato ad allenarsi in gruppo, non è da escludere una sua convocazione per la sfida contro l'Empoli. Nuovi infortunati 'illustri' per la seconda giornata del girone di ritorno. Nel Milan si ferma Bennacer, che è a fortissimo rischio per il derby. Allegri, che ha ritrovato, Vlahovic, deve fare a meno di Milik. Gli squalificati e gli infortunati in A, squadra per squadra