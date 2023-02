Seduta mattutina per il Napoli in vista della gara con lo Spezia. Lavoro differenziato per Zielinski, Lobotka e Rrahmani, che però saranno convocati per la partita. Rientra anche Ndombele dopo una sindrome influenzale

Il Napoli si preparara alla trasferta di La Spezia. In mattinata, la squadra allenata da Luciano Spalletti ha svolto una seduta d'allenamento in vista della prossima gara di campionato, in programma domenica 5 febbraio alle 12.30 e in diretta su Sky Sport, alla quale non hanno preso parte Piotr Zielinsk, Stanislav Lobotka e Amir Rrahmani. I tre hanno svolto un lavoro differenziato individuale sia in palestra che in campo, ma non sono in dubbio per la gara di domenica. Per loro si tratta di semplice gestione delle energie visto l'intenso mese di febbraio che attende i partenopei. E' rientrato in gruppo anche Tanguy Ndombele, che ha saltato l'ultimo allenamento a causa di una sindrome influenzale.