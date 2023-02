"Come si gestisce mentalmente il 3-0 di 15 giorni fa? I derby fanno tutti storia a sè. Ne abbiamo giocati 6 da quando ci sono io, quelli di Coppa ci hanno permesso di vincere trofei mentre quelli di campionato sono stati delle delusioni . Vanno affrontati con concentrazione ed equilibrio per non arrivare alla partita con troppe energie mentali spese. Non so se varrà in chiave Champions o scudetto: siamo arrivati a un punto della stagione in cui ogni punto è importante per qualsiasi obiettivo, che sia cercare di riavvicinare il Napoli o staccare le nostre inseguitrici . Il Napoli è distante ma per noi non cambia niente nell'approccio alla singola partita". "Si affrontano le due squadre che l'anno scorso si sono giocate lo scudetto fino all'ultima partita, che sono arrivate in semifinale di Coppa Italia un anno fa e che si sono appena giocate la Supercoppa. I derby di Coppa li abbiamo fatte meglio noi , lo dicono i dati, ma mi aspetto un Milan che vorrà fare un grande derby e avrà grande voglia di rivalsa".

C'è poi ovviamente la questione Skriniar, su cui Inzaghi è molto chiaro: " Non giudico le sue scelte, ma l'uomo e il giocatore , che sono unici. Un ragazzo splendido che lavora bene ogni giorno. Molto probabilmente sarà della partita . Fascia di capitano? Ci sono delle gerarchie. Per quello che è successo, Skriniar non sarà più capitano , ma ne abbiamo già parlato serenamente con lui. Il nostro capitano è Handanovic, poi si scalerà in base alle presenze: ci sono Brozovic, D'Ambrosio, Lautaro... Si sceglierà di volta in volta . L'accoglienza dei tifosi per lui? Non ho nessun messaggio da dare ai tifosi, io lo vedo lavorare quotidianemante e lavora alla grande. Queste cose nel calcio ormai sono all'ordine del giorno e bisogna abituarsi".

Lukaku in ripresa, Lautaro condizione smagliante

Così, invece, su Lukaku: "Ha fatto un'ottima partita, in crescendo, contro l'Atalanta. E' in crescita, come Correa: io devo cercare di portarli tutti nelle migliori condizioni e poi faccio delle scelte in base al tipo di partita. Con Romelu parlo tanto, ci sono passato anch'io, da giocatore: dopo i 26 anni ho avuto tante problematiche, per lui è una cosa nuova. Le sue ultime settimane di allenamenti sono state molto positive".



"Il rientro di Brozovic? Per noi sarà importante, è mancato 3 mesi e mezzo, Lukaku 4. Siamo stati bravissimi a sopperire all'assenza di due giocatori fondamentali: Calhanoglu ha fatto bene in quel ruolo, Asllani sta crescendo subentrando bene in partite importanti. Con il rientro di Brozovic avremo molte più rotazioni".



"Lautaro secondo me è un anno abbondante che gioca in questo modo. Negli ultimi 12 mesi ha avuto un rendimento molto costante ed elevato e se lo merita per come lavora. I primi tre mesi lo scorso anno non aveva questa condizione smagliante. Da gennaio dello scorso anno ha tenuto grandissimi livelli e speriamo che possa continuare così. Ha giocato tantissimo, ma forse questo lo ha aiutato per la condizione che ha avuto”.