L'allenatore del Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato con lo Spezia. "E' una partita trappola se pensiamo che sia facile", ha dichiarato. Poi un passaggio anche sui singoli: "Difficile tenere fuori uno come Rasapdori, ma fa parte di questo lavoro"

Il Napoli è atteso dall'insidiosa trasferta di La Spezia. Alla vigilia della gara, a parlare in conferenza stampa è stato l'allenatore dei partenopei Luciano Spalletti, che ha messo subito in guardia i propri ragazzi: "La partita trappola esiste se facciamo discorsi che riguardano vittorie facili, proiettandoci già ad un finale scoppiettante. Dobbiamo concentrarci su un match importantissimo, sarà una gara difficile in un campo difficile. Solo l'attenzione, la dedizione e l'applicazione ci permetteranno di sfruttare l'occasione". In classifica, il Napoli ha un vantaggio di tredici punti sulla seconda, ma, nonostante ciò, Spalletti tiene alta l'attenzione: "All'inizio dell'anno si diceva che non avremmo potuto fare questo percorso. Poi è stato segnato da eventi e risultati totalmente diversi. Ci sono tante squadre in forma, come l'Atalanta. A noi resta l'obbligo di fare risultati, in modo da non fare avvicinare le altre squadre per crearci difficoltà. Ci vuole la consapevolezza che solo i fatti e i risultati possono scrivere la storia".

Spalletti: "Ognuno deve fare la propria parte, difficile tenere fuori uno come Raspadori" leggi anche Le probabili formazioni della 21^ giornata Recentemente, l'allenatore del Napoli ha chiamato a raccolta i tifosi per sostenere la squadra nel cammino stagionale: "E' indispensabile che ognuno di noi continui a fare la propria parte senza mollare di un centimetro: il calciatore in campo con un orecchio sente lo stadio con l’altro le indicazioni dell’allenatore. Se avessimo avuto la Curva a La Spezia come l'anno scorso, saremmo stati più forti". Poi un passaggio anche sui singoli: "Raspadori è un giocatore pazzesco per forza, impegno e serietà. Ho disponibilità verso coloro che si allenano e si comportano in un certo modo. E' difficile tener fuori calciatori come lui, ma fa parte d questo lavoro".

Spalletti: "Spezia squadra che ha tecnica, spero che Gotti sia in panchina" Nel corso della conferenza, Spalletti ha parlato così degli avversari: "Lo Spezia sa come stare in campo. Sono bravi anche a palleggiare, in possesso hanno calciatori tecnici e veloci. Riescono a guadagnare terreno velocemente andando ad attaccare lo spazio dietro la linea difensiva: dovremo essere attenti nelle preventive". Poi un pensiero anche per Gotti: "Spero sia in panchina perché ha avuto un problema, è una persona che merita. Ha fatto vedere la passione che ha per questo sport e mi auguro di poterlo salutare".