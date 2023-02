Da Pioli is on fire a Pioli is smarrito c'è un mese infernale nel mezzo. Il 4 gennaio l'ultima vittoria a Salerno, il 5 febbraio la quarta sconfitta di fila, la Supercoppa persa, l'eliminazione dalla Coppa Italia, la seconda sconfitta nel derby e appena 2 punti in campionato sui 15 a disposizione. Praticamente un disastro. Nella classifica del 2023, il Milan sarebbe quartultimo con una media di 0,83 punti a partita e in piena lotta salvezza. Voleva cambiare qualcosa per invertire la rotta Pioli, ma i primi 45 minuti giocati contro l'Inter, oltre ad essere stati tra i più brutti della sua gestione, sconfessano il lavoro di 3 anni. Milan senza gioco, senza idee e senza identità .

Leao in panchina e difesa a tre le mosse di Pioli

La scelta di tenere Leao in panchina è apparsa a tanti incomprensibile e guardando i numeri del Milan con o senza Leao, difficilmente spiegabile. Nelle 6 partite in cui il portoghese è rimasto fuori dall'undici iniziale per squalifica o per scelta tecnica, i rossoneri hanno perso 4 partite, pareggiato 0-0 a Cremona e vinto in casa solo contro il Monza. Adesso, dopo due panchine consecutive, un modo per reinserirlo andrà trovato pur mantenendo la difesa a 3 che è sembrata la cosa meno negativa di una serata da dimenticare. Così come da dimenticare è proprio il Pioli is on fire. Altra annata, altro Milan, lui stesso dovrà trovare al più presto un rimedio per salvare la stagione.