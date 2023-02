Per la trasferta di Salerno, Allegri annuncia il forfait di Bonucci in difesa e quelli di Pogba e Paredes a centrocampo. Gatti preferito ad Alex Sandro, mentre sulla fascia Cuadrado è in vantaggio su De Sciglio. In attacco Vlahovic titolare, con Di Maria a supporto e Chiesa pronto ad entrare a gara in corso. Nicola punta su Dia e Piatek, mentre a centrocampo potrebbe esserci ancora spazio per l’ex di turno Nicolussi Caviglia

ALLEGRI:"A SALERNO SCONTRO DIRETTO. POGBA OUT"