Il terremoto che ha colpito il sud della Turchia, al confine con la Siria, provocando migliaia di morti e feriti ha sconvolto tutti. In particolare chi in quel Paese ci è cresciuto o ha origini, come Koray Gunter, difensore turco della Samp ma nato in Germania. Il neo-acquisto dei blucerchiati, assente nella partita contro il Monza per un risentimento al flessore accusato durante il riscaldamento, ha parlato della vicenda ai microfoni di Sky Sport, rivolgendo anche un appello a tutti.

Gunter: "Ho il cuore spezzato. Abbiamo bisogno di aiuto da tutto il mondo perché siamo messi male"

"Il mio cuore si è spezzato a pezzi quando ho avuto la notizia, ne abbiamo già subite tante nel nostro Paese negli ultimi anni - ha detto Gunter -. È una cosa veramente incredibile, io mi auguro solo che tutte le persone coinvolte in quelle zone riceveranno più aiuto possibile da tutto il mondo perché, vi posso confermare, che siamo messi davvero male. In tutte queste zone ci serve ogni aiuto possibile e velocemente per favore. C’è tanta gente che sta soffrendo, tanti che devono essere ritrovati sotto i palazzi caduti. Il tempo non aiuta perché fa veramente freddo, quindi c'è ancora più rischio. Per questo dico che ci serve aiuto, ringrazio tutti quanti stanno pregando per il nostro Paese. Grazie per i messaggi, grazie perché provate a darci una mano. Mando tutte le preghiere al mio Paese”.