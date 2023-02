Ripresa degli allenamenti per i rossoneri, con una bella sorpresa: Ibrahimovic si è allenato in gruppo ed è pronto al rientro: possibile già una convocazione per la gara contro il Torino. Tomori e Bennacer stanno meglio: Pioli punta a riaverli per la partita di Champions contro il Tottenham, il 14 febbraio. Controlli anche per Maignan

Dopo l’ennesima delusione, con il derby perso 1-0 per il quarto ko di fila, il Milan torna ad allenarsi e, forse, trova un motivo per provare a sorridere un po’. La notizia è che Zlatan Ibrahimovic ha svolto tutto l’allenamento in gruppo e quindi è recuperato e a disposizione per Milan-Torino: possibile, dunque, una convocazione dello svedese, importante - come sappiamo - non solo a livello tecnico, ma anche per carisma e leadership. Specie in un momento come questo, per il Milan.