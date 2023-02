Miretti esce in barella, distorsione alla caviglia

Infortunio alla caviglia dopo un contatto con Coulibaly: il centrocampista uscito a fine primo tempo dolorante in barella. Domani gli accertamenti. Allegri: "Non appoggia la caviglia, ha preso una bella botta"

Nella serata della vittoria di Salerno, per la Juventus arriva anche una brutta notizia: l’infortunio a Fabio Miretti, Al minuto 43, lo juventino è uscito dal campo per infortunio, sostituito da Fagioli: al 40esimo il centrocampista è rimasto a terra dopo un contatto fortuito con Coulibaly. Si teme possa essere un problema serio, perché Miretti è uscito dal campo in barella molto sofferente, tenendosi le mani sul volto per il dolore e in lacrime. Sembrava potesse essere un colpo al ginocchio invece si tratta della caviglia sinistra. Domani il centrocampista si sottoporrà agli accertamenti del caso ma le sue condizioni sono da monitorare. Nel post partita di Miretti e del suo infortunio ha parlato anche Massimiliano Allegri: “Vediamo, non appoggia la caviglia: ha preso una bella botta”.