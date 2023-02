Georginio Wijnaldum si avvicina al ritorno in campo. Nella giornata di ieri, 6 febbraio, il centrocampista olandese è sceso in campo per disputare una partita con la Primavera giallorossa. I feedback che arrivano da Trigoria sono positivi, ma è ancora difficile stabilire una data precisa per il rientro in campo a pieno regime: l'obiettivo è averlo al massimo della condizione per gli ultimi due mesi di campionato quando la corsa per la un posto in Champions entrerà nel vivo.