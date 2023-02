Calhanoglu idolo dei tifosi e certezza di Inzaghi

Il centrocampista turco è diventato uno dei giocatori più amati dai tifosi interisti. Merito delle sue risposte, in campo e non, al suo ex club, il Milan. Ma soprattutto per le prestazioni in campo, da play, per sostituire Borzovic o da mezz'ala, ruolo che tornerà ad occupare con il rientro di Marcelo. Con anche Lukaku in crescita, per Inzaghi tante soluzioni in più in questa seconda parte di stagione

L'antidiavolo è il nuovo idolo. A furia di punzecchiarsi con i suoi vecchi tifosi rossoneri, ma soprattutto grazie a grandi prestazioni sul campo, Hakan Calhanoglu è diventato uno dei più amati tra i giocatori dell’Inter. Il turco festeggia i 29 anni con uno dei momenti più belli della sua carriera. Dopo gli anni al Milan ha cominciato una sfida a distanza fatta di sfottó e trofei. Da ex, ha perso lo scudetto e subìto cori non troppo simpatici, ma si è rifatto con una Coppa Italia (eliminando proprio i cugini in semifinale), e due Supercoppe consecutive. L’ultima a Riad conquistata in modo netto in campo e celebrata fuori con la vendetta dialettica: "Li abbiamo mangiati". Benzina sul fuoco e storia che si ripete in campionato. Dopo fischi e cori, lui ha disegnato il corner della vittoria e ha zittito i rivali. Appuntamento quindi alla prossima puntata. Calha puó giocare in tutti i ruoli della terra di mezzo. Regista illuminato in assenza di Brozovic. Col rientro di Marcelo, Calha ora dovrà tornare a fare la mezzala e mantenere lo stesso standard qualitativo degli ultimi mesi. Autore del gol forse più importante della stagione dal punto di vista emotivo, quello contro il Barcellona nella partita che ha segnato una svolta, Hakan è diventato imprescindibile per l’Inter. Per via dell’infortunio a Brozo, nelle rotazioni ha avuto molto più spazio lui in mezzo al campo.