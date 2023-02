Il ritorno di Vlahovic, aspettando il tridente

Il marchio del bomber: nove. Come il suo numero, come i gol in stagione. Vlahovic è tornato nel momento più difficile per la Juventus. Ha esultato 115 giorni dopo il suo ultimo gol, al Torino. Addirittura, non segnava in trasferta da 10 mesi, a Cagliari. E’ tornato dopo 4 mesi difficili, alle prese con i problemi legati alla pubalgia. I gol sono energia pura e Dusan ha bisogno di fiducia per prendersi il ruolo del trascinatore. E’ tornato carico. Si sente bene, anche se non è al top della condizione. Però avere un centravanti così fa la differenza. Soprattutto adesso, che ad Allegri servono punti per risalire. Vlahovic ha segnato in 7 partite e sono arrivate 6 vittorie e 1 pareggio.