La storica maglia "1+8", i gol a San Siro, quaranta in nerazzurro, la Coppa Uefa del 1998 sbloccata dopo cinque minuti. Zamorano è rimasto nei cuori dei tifosi dell'Inter e dell'Inter ha parlato a Sky Sport nel post gara di Salernitana-Juve: "Rimonta scudetto? Nel calcio nulla è certo, i miracoli ci sono sempre stati - le sue parole ., L'Inter deve pensare che ci sono ancora molte partite, ma se il Napoli continua così sarà difficile. La squadra comunque deve continuare a sognare e fare quello che ha fatto nel derby". E su un attaccante nerazzurro come lui: "Lautaro è in grandissima forma. Dopo il Mondiale l'Inter ha trovato il suo Lautaro. Gioca benissimo, non fa solo gol, ma gioca bene di squadra e la aiuta".