L'impresa è di quelle quasi impossibili, ma per uno col suo piglio da combattente e con le stimmate del vero leader non può esserci nulla, almeno teoricamente, che non si possa fare. Alessandro Bastoni, sebbene sappia benissimo le difficoltà di una rimonta scudetto, non vuole gettare la spugna e avvisa il Napoli: "Sicuramente è mancata un po' di continuità in questa stagione ed è il motivo per il quale siamo a -13 dal Napoli. Il divario è tanto ed è inutile nasconderlo, però abbiamo voglia di vincere e da qua a fine stagione proveremo a vincerle tutte e vedremo come si comporterà il Napoli. Ma noi dobbiamo guardare a noi stessi e proveremo a vincerle tutte".