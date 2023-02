Il derby della Madonnina lo conquista l’Inter che batte di misura i rossoneri e si prende il secondo posto in solitaria. Decide una rete al 34’ del solito Lautaro Martinez: il Toro stacca di testa e, complice anche una deviazione di Kjaer, trafigge Tatarusanu. Il Milan, mai al tiro prima dell’intervallo, cerca una scossa nel secondo tempo ma non riesce a impensierire Onana: finisce 1-0 per Inzaghi che fa ancora festa dopo la Supercoppa

