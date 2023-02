Juric: "Milan in difficoltà, ma sempre temibile"

"Le grandi squadre sono ancora più pericolose quando le trovi in un momento di difficoltà: temo tutto del Milan, sarà una sfida simile a quella di Coppa Italia". Sono queste le parole dell'allenatore del Torino, Ivan Juric, alla vigilia della sfida di campionato contro i rossoneri. "Dispiace non affrontarli al massimo delle condizioni". Il tecnico granata, poi, è passato a parlare delle condizioni della sua squadra: "A centrocampo siamo in emergenza senza Lukic che è andato via e Ricci che è infortunato - aggiunge l'allenatore - in più Ilic sarà convocato ma ha bisogno di due o tre settimane per tornare al top: stiamo studiando soluzioni, magari c'è una sorpresa". Su Linetty: "Ha fatto un periodo molto positivo, ultimamente un po’ di meno". Applausi per Adopo: “Anche l’altro giorno contro l’Udinese mi è piaciuto molto Ado, è un ragazzo che mi dà molte soddisfazioni". Infine su Sanabria: "Conosciamo bene cosa ci può dare e come, è l’unica punta che abbiamo in questo momento. Ci sono situazioni in cui devi avere punte diverse. Ti puoi inventare qualcosa, ma sono esperimenti, non certezze. Domani sicuramente giocherà, so cosa può darci, andiamo con lui".