Niente reintegro per ora per Rick Karsdorp, che rimane ancora fuori dai convocati per la trasferta di Lecce. Mourinho che punta sui titolarissimi con Dybala e Pellegrini dietro l’unica punta Abraham ed El Shaarawy, favorito su Celik, sulla fascia. Conferme anche per Baroni che schiera Strefezza e Di Francesco a supporto di Colombo.

