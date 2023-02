"Abbiamo fatto bene ma per vincere questo tipo di partite serve più qualità". Ivan Juric esce sconfitto da San Siro, portandosi dietro anche il rammarico per alcune chance non concretizzate, soprattutto nel primo tempo, quando il Milan appariva in difficoltà e sembrava essere ancora quello delle ultime partite negative.



"La mia sensazione è che la partita è stata abbastanza dominata. Abbiamo sbagliato diverse occasioni che invece dovevamo sfruttare. Nella sfida

d'andata avevamo vinto grazie a degli episodi, stavolta abbiamo dominato ma è mancato un salto di qualità decisivo che le 'piccole' tante volte non hanno. Ci è mancato qualcosa ed è stato un peccato. Se sono arrabbiato? Mi arrabbio perché queste partite sono fatte bene, giocate bene ma non vinci come a Salerno".