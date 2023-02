L'allenatore del Milan analizza il ritorno alla vittoria dei suoi: "Un piccolo passo avanti, il gol ci ha sbloccato dal punto di vista mentale. Non è mai stato un problema fisico". Sulla nuova posizione di Leao: "Mi ha detto che è il suo ruolo preferito. Io pensavo di agevolarlo facendolo giocare largo..."

La striscia di sconfitte è alle spalle, il Milan torna alla vittoria e si può ipotizzare allora che per i rossoneri possa cominciare adesso un altro campionato. "Bisogna assolutamente pensare così", esordisce Stefano Pioli dopo l'1-0 al Torino. "Mi aspettavo una partita difficile contro un avversario che non ti fa costruire con pulizia, ma abbiamo lavorato dentro la partita e il gol ci ha sbloccato anche dal punto di vista mentale e siamo migliorati. Un piccolo passo in avanti che serviva".

Non era un problema fisico vedi anche Milan-Torino 1-0, le pagelle del match Come chiamare questi tre punti ritrovati? "Ossigeno? Brodino? Boh... Stiamo cercando di uscire da un momento delicato. Oggi abbiamo lavorato tanto da squadra e mi è piaciuto tanto. Abbiamo vinto meritatamente".



"Dite che le sconfitte precedenti dipendevano da un problema fisico? Quando parlo allora forse non mi ascoltate: la squadra non ha mai avuto problemi fisici, ma a livello di qualità di gioco e di compattezza difensiva. Sarebbe molto più facile dire che si tratta di un problema fisico: basterebbe lavorare in un certo modo. E invece è stato un problema tattico che poi è diventato anche mentale"

"Difesa a 4? Quando ci saranno le condizioni"

vedi anche Gli highlights di Milan-Torino 1-0 "La stagione è ancora lunga, dobbiamo guardare avanti: rifare la Champions League l’anno prossimo sarebbe un bel risultato ma dobbiamo dare continuità nelle prossime partite. L’allenatore deve analizzare e capire da dove ripartire. Qualcosa era venuto meno nei meccanismi difensivi: ma giocare a 3 o a 4 non fa la differenza. Dobbiamo ritrovare brillantezza e fiducia a livello mentale e poi certo ripartire da una fase difensiva più solida: torneremo a giocare a 4 quando ci saranno i difensori nelle condizioni migliori ma l’importante è avere questo spirito. Dobbiamo sapere che questo è solo il primo passo".