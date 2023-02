Dove vedere Lazio-Atalanta in tv

I numeri di Lazio e Atalanta

Sono 109 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 31 le vittorie della Lazio, 42 i pareggi e 36 le partite vinte dall'Atalanta. La Lazio ha vinto solo due delle ultime 11 partite di Serie A contro l'Atalanta (5 pareggi, 4 sconfitte), inclusa la più recente: dopo il successo nella gara d'andata infatti, i biancocelesti potrebbero trovare il successo in entrambe le sfide stagionali di campionato contro i nerazzurri per la prima volta dal 2016/17, prima stagione di Gian Piero Gasperini con la Dea. Dopo i risultati di 1-1 contro Fiorentina e Verona, la Lazio potrebbe infilare tre pareggi di fila in Serie A per la prima volta da novembre-dicembre 2018, quando sulla panchina biancoceleste sedeva Simone Inzaghi (quattro in quel caso). Dopo la sconfitta per 0-1 contro il Sassuolo, l'Atalanta potrebbe restare a secco di gol per due partite di fila per la prima volta in questo campionato: ai nerazzurri, infatti, non accade dal maggio 2022, con le sconfitte per 0-2 contro il Milan e 0-1 contro l'Empoli. Lazio (16,1%) e Atalanta (14,3%) sono due delle tre squadre con la miglior percentuale realizzativa della Serie A in corso (con il 14,5% del Napoli). La curiosità: se da una parte nessuna squadra ha segnato più reti della Lazio nella prima mezzora di partita (14), dall'altra l'Atalanta è la squadra più prolifica nei 30 minuti centrali di partita (22 gol tra il minuto 31 e il 60) nella Serie A 2022/23.