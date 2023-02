Theo "contro" Calabria, la foto ironica sul ring

L’assist per il gol decisivo di Giroud contro il Torino e poi una foto scherzosa negli spogliatoi insieme al capitano Davide Calabria, a spegnere le voci che volevano uno spogliatoio del Milan spaccato. Theo Hernandez è tornato sui suoi livelli sul campo e sui social, dopo il ritorno alla vittoria in campionato, sono tornati anche i sorrisi. Nel post di Milan-Torino il francese ha pubblicato una storia su Instagram che lo ritrae insieme al capitano rossonero, fingendo di essere sul ring come due pugili pronti al combattimento, con tanto di faccine che ridono. Una storia che è stata ripubblicata anche da Calabria sui social. Una risposta neanche tanto velata alle voci circolate nei giorni scorsi, che avevano parlato di uno spogliatoio milanista non più così unito. Voci contro cui si era scagliato in prima persona, sempre sui social, proprio Calabria, negando presunti litigi e ribadendo la compattezza del gruppo. "Quello che non accettiamo in maniera assoluta -aveva scritto Calabria- sono le innumerevoli falsità che da qualche giorno si susseguono e coinvolgono i miei compagni ed il sottoscritto. Il nostro è un gruppo fantastico". Ora dopo il ritorno alla vittoria, su queste voci si può anche iniziare a sorridere.