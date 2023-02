Nuovo look per il francese del Milan, che per la sfida di San Siro contro il Torino ha sfoggiato un biondo platino molto appariscente e reso ancora più particolare dal disegno di uno 'smile' di colore rosa stampato poco sopra la nuca. Una capigliatura, quella di Theo, che è coincisa con il ritorno alla vittoria della squadra di Pioli

MILAN-TORINO, GLI HIGHLIGHTS

MILAN-TORINO, LE PAGELLE