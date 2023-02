Mourinho: "Campo orribile, Strefezza era da rosso"

Un punto per i giallorossi al Via del Mare, 1-1 targato Dybala e dalle grandi parate di Falcone. Comunque soddisfatto Mourinho: "Non posso rimproverare nulla alla squadra. C'è stata un'evoluzione nella loro mentalità: due-tre anni fa avremmo perso una partita così. Ora inizia il difficile con tre match a settimana". Sull'arbitraggio di Aureliano: "Partita difficile anche per lui. Sicuramente c'era il secondo giallo a Strefezza che avrebbe cambiato tutto" LECCE-ROMA 1-1, GOL E HIGHLIGHTS Condividi

Aspettando il Salisburgo in Europa League, la Roma ottiene un punto nella trasferta al Via del Mare. Finisce 1-1 contro il Lecce, risultato fissato dall'autorete di Ibanez e dal pareggio su rigore di Dybala (ottavo gol in campionato per la Joya). Giallorossi sempre in corsa per un posto nella prossima Champions League, obiettivo dichiarato del club. A proposito del match, chi l'ha analizzato è José Mourinho: "Partita difficile, dura. Ovviamente si è visto il nostro atteggiamento e la frustrazione degli ultimi minuti: non era il risultato che volevamo. Dobbiamo essere onesti nel riconoscere il valore dell’avversario, ma anche che il campo era orribile: difficile giocare di prima, di qualità. Poi per come giocano loro, anche in termini di pressione, è stato complicato. Ai miei giocatori non dirò nulla di negativo, né individualmente né collettivamente. Non era il risultato che volevamo, ma abbiamo un punto in più rispetto a quando siamo arrivati".

"La squadra è cresciuta mentalmente" approfondimento La Roma sbatte su Falcone: 1-1 contro il Lecce La riflessione di Mourinho è proseguita così: "Sono soddisfatto della prestazione, mi è piaciuto anche sentire i miei giocatori non felici a fine partita nello spogliatoio. Per me questo è fantastico, è un’evoluzione nella mentalità dei miei. Due-tre anni fa era una partita da zero punti, persa sicuramente. Riconosciamo al Lecce come ha giocato la sua partita: ha lottato fino all’ultimo per avere questo punto. Abbiamo lo stesso punteggio del Milan, non ce l’aspettavamo a inizio stagione. Continuiamo così: ora è tornato Wijnaldum, Belotti sta raggiungendo una condizione fisica utile per noi. Adesso inizia la grande difficoltà per noi: giocare tre partite a settimana. Ma sono contento dei ragazzi e non c'è nessun rammarico per la loro prestazione".

"Strefezza andava espulso" approfondimento La classifica di Serie A Riguardo alle tre occasioni non concretizzate da Abraham: "Ha fatto una buona partita. L’ultima cosa che dico a un mio giocatore è è accusarlo di un errore individuale. Ha sbagliato, ma anche il portiere ha fatto buone parate. È il tipo di partite dove non avrai mai 10 palle-gol, ma non abbiamo fatto credito a loro: sono aggressivi e forti sulle seconde palle. Quando recuperano palla partono in transizione, non danno tranquillità all’avversario. Volevamo vincere, ma non sono dispiaciuto coi miei". In chiusura Mourinho ha risposto anche sull’arbitraggio di Gianluca Aureliano: "Ho parlato con lui. Gli ho detto: 'Partita difficile per la Roma, partita difficile per il Lecce, partita difficile per l’arbitro'. È così: è stato un incontro veloce, aggressivo, duro. Sicuramente c'era un secondo giallo per Strefezza che avrebbe cambiato la direzione della partita. Penso che Aureliano abbia comunque fatto del suo meglio e abbia lasciato alla partita la sua bellezza, perché c’è stata anche in una partita come questa".