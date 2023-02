Le partite di Serie A di oggi

serie a

Il Bologna può sorridere: Arnautovic è tornato in gruppo e dunque sarà convocato contro il Bologna. Allegri, invece, ritrova Paredes, mentre sorride solo per metà il Milan: Ibrahimovic sarà convocato per la gara con il Torino, mentre Bennacer e Tomori sono ancora out. Pasalic salta la gara con la Lazio per un problema alla caviglia destra. Escluse lesioni per Miretti che però è out per un mese. Gli squalificati e gli infortunati in A, squadra per squadra