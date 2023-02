Buone notizie per il Milan in vista del match di martedì prossimo contro il Tottenham valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Tomori e Bennacer, secondo le previsioni, sono tornati a disposizione di Stefano Pioli e si candidano per una maglia da titolari. Confermato il modulo con la difesa a tre e la coppia d'attacco Giroud-Leao. Rientra anche capitan Calabria sulla destra e si è rivisto in gruppo pure Florenzi

Rinfrancato dal successo contro il Torino il Milan prepara il ritorno in campo in Champions League per l'andata degli ottavi di finale contro il Tottenham di Antonio Conte. Da Milanello arrivano le buone notizie dei recuperi completi di Tomori e Bennacer che hanno svolto l'intero lavoro col resto della squadra e sono pronti a riprendersi una maglia da titolari. Pioli si prende il tempo necessario per decidere ma sembra orientato per lanciarli fin dall'inizio. Per il resto sarà un Milan identico nel modulo a quello visto contro il Torino con la difesa a 3 e con la coppia d'attacco composta da Giroud e Leao. Dovrebbe ritrovare una maglia da titolare anche Calabria preferito sulla destra a Saelemaekers mentre si è rivisto in gruppo, per una parte dell'allenamento, anche Florenzi