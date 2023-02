Dove vedere Udinese-Sassuolo in tv

La partita della 22^ giornata di Serie A tra Udinese e Sassuolo si gioca oggi, domenica 12 febbraio alle 12.30 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I numeri di Udinese e Sassuolo

Sono 19 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 8 le vittorie dell'Udinese, 7 i preggi e 4 le gare vinte dal Sassuolo. L'Udinese è imbattuta da nove sfide di Serie A contro il Sassuolo (5 vittorie, 4 pareggi), con l'ultimo successo neroverde che risale al 17 marzo 2018; solo contro il Genoa (12), l'Udinese ha una striscia aperta di imbattibilità più lunga rispetto a quella contro gli emiliani. Dopo il successo della gara d'andata, l'Udinese potrebbe vincere le due sfide stagionali contro il Sassuolo per la terza volta, dopo esserci già riuscita nel 2013/14 con Francesco Guidolin (anno d'esordio dei neroverdi nel torneo) e nel 2019/20 con Luca Gotti. Il 75% dei successi del Sassuolo contro l'Udinese (tre su quattro) è arrivato in Friuli, ma i bianconeri hanno vinto tutte le tre gare interne più recenti contro i neroverdi, segnando sempre almeno due reti a match (8-2 il punteggio complessivo del parziale). Il Sassuolo è la squadra contro cui Beto dell’Udinese vanta la miglior media minuti/gol in Serie A (una rete ogni 37 minuti), grazie ai tre centri in due sfide, inclusa la sua ultima doppietta nella competizione, nella gara d'andata lo scorso 11 settembre. Tra le 15 squadre affrontate più di 10 volte in Serie A, l'Udinese è una delle due contro cui Domenico Berardi ha realizzato meno gol in Serie A (uno, come contro la Juventus): la sua unica rete contro i friulani è arrivata alla Dacia Arena nel novembre 2021, nella sconfitta del suo Sassuolo per 2-3.