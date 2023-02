Hateboer, intervento riuscito al ginocchio destro

L'olandese è stato sottoposto ad una artroscopia per la ricostruzione del legamento crociato anteriore: l'intervento, svolto dal professor Mariani a Villa Stuart, è riuscito perfettamente. Hateboer inizierà subito il programma riabilitativo, ma la sua stagione è già finita

Intervento perfettamente riuscito per Hans Hateboer. L'esterno olandese dell'Atalanta, che si era fatto male sabato scorso nel match contro la Lazio, è stato sottoposto lunedì ad una artroscopia del ginocchio destro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. L'intervento è stato svolto dal professore Pierpaolo Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma. Hateboer, che tornerà in campo solo nella prossima stagione, inizierà da subito il programma riabilitativo.