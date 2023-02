Dove vedere Sampdoria-Inter in tv

La sfida al Ferraris si gioca oggi lunedì 13 febbraio alle 20.45 e sarà in diretta su su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. A seguire, su Sky Sport Uno, 'Una storia: Buffa incontra Ligabue', alle 22.45 Condividi

I numeri di Sampdoria e Inter I nerazzurri hanno vinto nove partite delle ultime 11 disputate in Serie A contro i blucerchiati. Dejan Stankovic ha passato 10 stagioni all’Inter da giocatore, 2004 -2013, ed è stato compagno di squadra di Simone Inzaghi per quattro stagioni con la Lazio, 1999-2003. I due allenatori si conoscono bene ma da quando siedono su una panchina di Serie A si tratta solo della seconda volta che si incontrano. La prima era stata a San Siro con lo stadio che aveva omaggiato Stankovic per i suoi anni in nerazzurro.

Una storia: Buffa incontra Ligabue Lunedì 13 febbraio andrà in onda la versione integrale di Una storia: Buffa incontra Ligabue su Sky Sport Uno alle 22.45, dopo Sampdoria-Inter. Una conversazione fra Liguabue, grande tifoso interista, e Federico Buffa che prende spunto dal titolo dell’autobiografia di Ligabue "Una storia" (Mondadori). Fatti, pensieri, racconti, incontri in musica e non solo.

Dove vedere Sampdoria-Inter La partita tra Sampdoria e Inter, valida per la 22^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 13 febbraio alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Andrea Marinozzi con il commento di Luca Marchegiani. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Matteo Barzaghi e Andrea Paventi.