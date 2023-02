Ngonge, l'attaccante che "ama Lazovic come moglie"

L'attaccante belga ha avuto un grandissimo impatto nella squadra di Zaffaroni e ha messo a segno due gol nelle sue prime tre presenze. Grazie alla vittoria con la Salernitana, i gialloblu sono tornati in corsa per la salvezza

E' Cyril Ngonge l'uomo del momento in casa Verona. Grazie alla sua rete contro la Salernitana, i gialloblu hanno ottenuto il quarto risultato utile consecutivo e si sono avvicinati sensibilmente alla zona salvezza, ora distante solo due punti. Arrivato nel mercato di gennaio dal Groningen, l'attaccante belga ha già messo a segno due gol in questo primo mese in Serie A, contro Lazio e appunto Salernitana. Classe 2000 originario di Ukkel, Ngonge è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Bruges, nel 2021 ha scelto di sposarsi in Olanda dove ha vestito le maglie di Waalwijk e Groningen. Ha fatto il suo esordio in Serie A il 30 gennaio nella gara con l'Udinese. Abile sia da centravanti che da trequartista, con Ngonge il Verona ha trovato l'uomo a cui attaccarsi per conquistare la salvezza.