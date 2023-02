Rischio esonero per Luca Gotti a La Spezia. L’allenatore dei liguri sarebbe in bilico dopo il pareggio subìto in rimonta, dallo 0-2, ad Empoli. A complicare la situazione anche la vittoria dell’Hellas Verona che porta lo Spezia a soli due punti dalla zona retrocessione: i bianconeri sono attualmente quart’ultimi in classifica a 19 punti, contro i 17 del Verona. Decisive dunque le prossime ore per l’allenatore ex Udinese. La dirigenza dello Spezia non ha ancora preso una decisione riguardo al suo futuro e c'è da capire se si procederà ad un cambio già prima del prossimo match, quello in casa al Picco contro la Juventus, o se Gotti avrà la possibilità di riscattare gli ultimi risultati negativi.