Destino segnato per Luca Gotti. Lo Spezia infatti ha deciso e comunicato il suo esonero a pochi giorni dalla sfida di campionato contro la Juventus in progamma domenica 19 febbraio alle 18. Squadra affidata per il momento al suo vice Lorieri che potrebbe anche sedere in panchina contro i bianconeri. Per la sua sostituzione il nome più gettonato è quello di Leonardo Semplici